Hernán Medford, un exfutbolista y actual periodista deportivo, concedió una reveladora entrevista en la que compartió sus reflexiones sobre el estado actual del fútbol en Honduras y Costa Rica, países que ocupan un lugar muy especial en su corazón. Tras haber dejado atrás su carrera como jugador, Medford se ha mantenido inmerso en el mundo del fútbol como un experto analista, pero también como un apasionado defensor de la evolución y el cambio generacional en los equipos nacionales.

Recordando sus épocas doradas en Honduras, donde obtuvo el campeonato liguero con el Real España en 2013, y su interinato como director técnico de la Selección Nacional dos años después, el apodado ‘Pelícano‘ abordó los desafíos que enfrentó al tratar de implementar una renovación en ambos países centroamericanos.

”Costa Rica no anda bien, son dos años de una selección que no sabe a lo que juega, es una crisis. Luis Fernando Suárez es un buen entrenador, pero la verdad es que la actualidad dicta que no andamos bien. No se ha sabido hacer el cambio generacional. Cuando estuve en Honduras lo quise hacer, pero para hacerlo se debe sufrir y no lo pudieron hacer. Al irme se los señalé y del día que me fui para acá no se ha visto como la H que tenía respeto”, dijo en su entrevista con Isabel Zambrano.

En sus reflexiones, el exentrenador de la selección hondureña destacó que ambos países aún dependen de jugadores que participaron en un Mundial hace casi ocho años, lo que ha generado un estancamiento en el desarrollo de sus selecciones.

Al analizar la realidad actual de ambas naciones, Medford se mostró crítico y sincero en sus palabras, pero también mantuvo la esperanza de que se realicen elecciones acertadas en cuanto a la elección de entrenadores y en el diseño de estrategias de cambio generacional. Con un dejo de nostalgia, expresó su cariño por Honduras y no descartó la posibilidad de un eventual regreso al fútbol catracho si se presenta una oferta atractiva.