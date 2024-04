Lobos UPN aseguró una victoria polémica en la Jornada 17 del fútbol de Honduras ante el Olimpia en el estadio Emilio Williams de Choluteca. El encuentro se vio interrumpido por fallas eléctricas en las torres de iluminación cuando faltaban tan solo tres minutos más el tiempo añadido para concluir el partido.

El incidente ocurrió al minuto 86 del encuentro, cuando un apagón dejó a oscuras toda la instalación deportiva, generando frustración tanto en los jugadores como en el cuerpo técnico del León. Ante la imposibilidad de restablecer la energía eléctrica de inmediato, el árbitro decidió suspender el partido, desencadenando el malestar de ambas escuadras.

¿Qué fue lo que sucedió con la energía?

El corte de luz no fue solamente en el Estadio Emilio Williams Agasse, sino que toda la zona quedó completamente oscuras. De ahí, los directivos del conjunto local se agarraron para explicar que no estaban involucrados y que era algo externo que no permitía que se desarrolle con normalidad el partido.

¿Por qué se le dio el partido por ganado a Lobos contra Olimpia?

Tras una espera de quince minutos en vano, el comisario del partido, Carlo Xavier Banegas, dialogó con la cuarteta arbitral y se tomó la decisión de dar por finalizado el juego. Según el reglamento, al haberse jugado más de tres cuartas partes del partido, es decir, más de 75 minutos, se permitió culminarlo sin necesidad de reanudación.

La determinación de los encargados del encuentro generó controversia, especialmente por la postura de los jugadores de Lobos UPN, quienes, según informes de Fernando Romero, habrían estado solicitando la finalización del partido. Esta situación añadió un elemento más de incertidumbre a un encuentro ya marcado por la polémica.

La suspensión del partido dejó al Olimpia con un sabor amargo, al no poder disputar los minutos finales en busca de revertir el resultado. Por su parte, los locales terminaron viéndose beneficiados por la situación, asegurando así los tres puntos en disputa en un partido que quedará marcado por las circunstancias inusuales que lo rodearon.

A pesar de las protestas y la controversia, la decisión de los árbitros y el comisario del encuentro prevaleció, dejando como resultado una victoria para Lobos UPN en condiciones que seguramente serán objeto de debate en los próximos días. Futbolistas y cuerpo técnico del León mostraron todo su enojo por la decisión.

