La Selección de Honduras se había caracterizado por disputar sus partidos en condición de local en el estadio Olímpico de San Pedro Sula, pero desde hace unos meses se trasladó para el Chelato Uclés de Tegucigalpa, pero se tenía contemplado un regreso, pero esto ya no será posible.

El reducto de San Pedro Sula ha sufrido un evidente deterioro en los últimos años, es por eso que los dirigentes habían decidido ya no usarlo para los encuentros de la H, pero se tenía la esperanza que se pudieron dar los arreglos y así que fuera una opción en la próxima eliminatoria mundialista.

¿Por qué no será usado?

Mario Moncada, ministro de Condepor, dio a conocer que el estadio no está contemplado para que sea remodelado, es por eso que no podrá albergar encuentros de la Selección Nacional, porque su prioridad no es hacer mejoras en la gramilla, sino en la estructura que también se ha visto afectada.

¿Cuáles fueron sus palabras?

“No, por ahora no, antes era la casa de la Selección, ahora es el Nacional. En el mundo, en todos los países solo hay un Nacional, nosotros le pusimos mano a ese. El Olímpico es un enorme estadio, trae muchos recuerdos, pero es un recinto que está después del de Tegucigalpa, lo queremos convertir en lo que siempre debió ser. Ya vamos a reparar entre seis y siete bases que sostienen el sector de gradería porque todas están en mal estado”, dijo.

El estadio Chelato Uclés tuvo un gran cambio y que fue bien aceptado por los federativos, así como el técnico de la Selección de Honduras, luego que se le instalara un césped híbrido, que sin duda hace que el juego sea más fácil para los jugadores.

El representante de Condepor confirmó que ahora se está haciendo el mismo proceso con el Morazán, pero después se realizará en el Ceibeño y por el momento todavía no está en sus planes hacerlo con el de San Pedro Sula.

