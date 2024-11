“Más difícil”: Jeaustin Campos dice lo que todos piensan sobre dirigir a Costa Rica.

Jeaustin Campos es uno de los nombres que ha sonado con más fuerza para tomar las riendas de la Selección de Costa Rica. Si bien el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol tiene más opciones en carpeta, el técnico más ganador en la historia de la Primera División con seis cetros es uno de los favoritos.

De la elección dependerá mucho la visión del director de selecciones nacionales. Y el máximo candidato a ocupar ese cargo es el español Ángel Catalina, quien, según se rumorea, podría llegar a candidatear a su compatriota Albert Celades como el reemplazante del Claudio Vivas.

Si esto sucede, la Sele volvería a quedar a cargo de un entrenador extranjero: Luis Fernando Suárez, Gustavo Alfaro y Vivas han ocupado el asiento que dejó libre el costarricense Ronald González en 2021. Y sobre este tema opinó Campos, actual DT de Real España de Honduras.

Jeaustin Campos dice lo que todos piensan sobre dirigir a Costa Rica

Aficionados, dirigentes y entrenadores han manifestado su deseo de que Costa Rica vuelva a tener un técnico nacional. Lo cual, según el criterio de Jeaustin Campos, se ha convertido en una gran deuda en los últimos años.

ver también Fue campeón en Concacaf, dirigió un Mundial y se postula para Costa Rica: "Es una gran Selección"

“Para nosotros, los entrenadores nacionales, siempre ha sido más difícil. Me considero un privilegiado por haber tenido una carrera así. De las cosas que me gustarían, que me hacen falta, por supuesto que una es Selección nacional”, le dijo a Diario Extra.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, afronta esta posibilidad con tranquilidad. “En el pasado estuve considerado y no se dio, por algo fue, Dios quiso mostrarme otro camino. Si hoy se da, Dios sabrá por qué”, manifestó el ex Saprissa, quien, según detalló luego, recibió un único llamado durante la gestión de Eduardo Li.

“Yo le digo a mis jugadores y lo aplico en esto: no se preocupen por el cuándo, sino por el cómo. Yo me siento preparado para la Selección, si se da bienvenido sea y si no aquí seguimos trabajando y mejorando en todas las facetas. Es algo que no depende de mí“, sentenció.

Publicidad

¿Quiénes son los candidatos para dirigir a la Sele?

Los nombres que la Fedefútbol valora, además del de Campos, son los de Alexandre Guimaraes (Alajuelense), Juan Carlos Osorio (colombiano, Tijuana), Guillermo Barros Schelotto (argentino, ex Selección de Paraguay), Nicolás Larcamón (argentino, ex Cruzeiro), Miguel Herrera (mexicano, ex Tijuana) e Ignacio Ambriz (mexicano, ex Santos Laguna).