Temblor en Costa Rica: el momento del sismo tras el gol de Cartaginés contra Motagua que es furor en las redes

Este martes, Cartaginés rescató un valioso triunfo por 1-0 sobre Motagua en la ida del repechaje hacia la Copa de Campeones de la Concacaf gracias al gol agónico de Geancarlo Castro.

El volante de 23 años tuvo un debut soñado con los de la Vieja Metrópoli tras recuperarse de la lesión que le había impedido tener rodaje. Al minuto 90+2′, anticipó de cabeza al portero hondureño Marlon Licona, quien tuvo una floja respuesta tras el potente centro de Suhander Zúñiga, y encaminó la serie a su favor.

Después de que el VAR revisara la jugada y convalidara la anotación, las Águilas Azules sacaron del medio en medio de un sismo que tomó a todos por sorpresa en el Estadio “Fello” Meza.

¿Cómo fue el momento del temblor en medio del partido entre Cartaginés y Motagua?

En la transmisión del encuentro entre Cartaginés y Motagua se notó rápidamente cómo la imagen empezó a sacudirse violentamente debido al fuerte temblor de 6.2 grados que sacudió a Costa Ruca este martes, a las 9:57 p.m., según datos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI).

De acuedo a la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (UCR), la magnitud fue de 6,1 grados. El epicentro se ubicó 20 kilómetros al sur de Quepos, Puntarenas, en el Pacífico Central del país, llegando hasta la Gran Área Metropolitana. También se sintió en Panamá, en la zona de Chiriquí.

Hasta el momento no se registran víctimas, informaron fuentes de sismología. En Cartago, donde se disputó este partido de Copa Centroamericana, sí hubo daños materiales sobre todo en la zona de comercios y viviendas.

Publicidad

Publicidad

ver también Motagua vs. Cartaginés: qué dice el reglamento de Concacaf sobre los goles de visitante y el formato si la serie queda empatada

Rápidamente, los aficionados comenzaron a hacer memes en redes sociales y, a modo de broma, le “echaron la culpa” del temblor al gol de Cartaginés, que tiene el conjunto dirigido por Andrés Carevic soñando con regresar a la Concachampions. Todo se definirá el próximo miércoles, en Tegucigalpa.