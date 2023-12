El fútbol hondureño proclamó a su campeón indiscutible con una cantidad considerable de puntos. Olimpia fue el mejor equipo del torneo en la parte regular, pero también lo validó en los playoffs para quedarse con un título más.

Con la increíble producción que tuvo la alineación, no se ven muchos huecos para llenar. Por ese presente, el presidente del club no ve como una obligación realizar incorporaciones. En cuanto a la posibilidad de contratar a Romell Quioto o Andy Nájar, se refirió Rafael Villeda con Deportes TVC.

“Lo de Nájar es una posibilidad porque he tenido pláticas con su representante, pero también están pendientes de una oportunidad en el extranjero. Si el profesor da el visto bueno este día, podríamos avanzar en algunas negociaciones en caso de que todavía exista el interés.”

Villeda descartó la llegada de Quioto a Olimpia

La calidad del plantel actual de Olimpia lo deja como el mejor de Honduras. Sin embargo, los equipos grandes siempre deberían intentar hacer lo posible para mejorar el equipo si quieren mantenerse por delante de la competencia.

Incorporar delanteros con jerarquía es una variable que no todos los clubes tienen, dada su valía para cualquier equipo. Algo que no se daría por una cuestión del jugador por seguir su carrera en otra liga.

Villeda lo explicó con claridad para no confundir a los fanáticos: “El caso de Romell lo veo difícil, conversé con él, pero está con posibilidad de continuar en el extranjero. Su idea es entrenar con el equipo mientras se define su futuro, pero entiendo que están analizando varias opciones y ninguna de ellas es regresar.”

Villeda también mencionó que no harán grandes movimientos: “Vamos a analizar posibles llegadas y salidas del equipo, pero no van a ser mayores movimientos porque creemos que lo que está funcionando no se debe tocar mucho.”