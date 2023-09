La Selección de Honduras comenzó una nueva etapa al mando de Romell Quioto, aunque no fue del todo bueno porque cayó en la cancha de Jamaica y con esto ahora está obligada a no seguir tropezando, para no poner en riesgo su participación en la Copa América 2024 y el Final Four.

Uno de los elementos que no perdió la pista de la H fue Romell Quioto, quien no pudo ser tomado en cuenta para esta Fecha FIFA de septiembre por estar lesionado, pero a pesar de eso no tardó en dar su reacción tras confirmarse la caída de los jamaiquinos.

” Fallar es parte de la vida, muchachos. No pasa nada. El martes vamos y los intentamos de nuevo”, redactó el delantero en una historia de su cuenta oficial de Instagram y en el que les mostró apoyo a sus compañeros.

La selección catracha recibirá el martes a Granada en Tegucigalpa donde no tendrá margen de error. Dicho encuentro está programado para las 8:10 PM y se espera un buen ingreso a pesar del más reciente tropiezo.

Honduras marcha en el último puesto del grupo B y necesita ganar frente a los caribeños para acercarse a los primeros lugares, ya que una nueva derrota o un empate complicaría sus aspiraciones en la competición.