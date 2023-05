La temporada de Luis Palma en el Aris Salónica es espectacular. El delantero de Honduras lleva anotados 11 goles en 28 partidos y con tan solo 23 años. Es una de las máximas promesas del fútbol centroamericano y esto hace que levante el interés de varios equipos.

Medios griegos aseguran que sería imposible que continúe en donde está por un año más y hay varios que están avanzando las negociaciones para quedarse con el atacante catracho. Un equipo importante del viejo continente sería el que tiene las de ganar.

Según informó The Transfer Geek, medio griego especializado en fichajes, Copenhague de Dinamarca es el principal interesado en fichar a Luis Palma en el próximo mercado de pases. Ya enviaron a uno de sus scoutings para que lo siga de cerca.

El hondureño tiene contrato hasta junio del 2026 por lo que solo podría irse con una compra. Actualmente, la ficha del delantero está valuada en 1.5 millones de euros, según informes de Transfermarkt. No tiene cláusula de salida por lo que se puede negociar sin problema.

Copenhague no es un destino desconocido para los centroamericanos. Bryan Oviedo de Costa Rica estuvo más de 7 temporadas en el equipo danés. No es un lugar hostil para ellos, aunque actualmente no hay ningún latinoamericano en el equipo.