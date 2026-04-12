Así quedó la tabla de posiciones del Clausura tras el triunfo de Olimpia sobre Motagua en el Clásico ￼

Olimpia se llevó la edición 291 del Clásico de Honduras frente a Motagua. El León triunfó 0-1 en la jornada 18 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Con un solitario gol de Edwin Rodríguez, tras un error del portero Luis Ortíz, el León sumó tres puntos vitales para sus aspiraciones de quedar en el primer lugar al final de las vueltas regulares.

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Olimpia igualó en puntos a Motagua con su triunfo. Ahora, ambos equipos de la capital suman 29 puntos. Las Águilas sufrieron su segunda derrota del torneo.

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Quedaron por detrás de Real España (30 unidades), que este mismo domingo completa su partido visitando a los Lobos UPNFM. Los dirigidos por Jeaustin Campos pueden sacar hasta cuatro puntos de ventaja con un triunfo.

Marathón, a pesar de haberle quitado el invicto a Motagua, perdió esta jornada ante Olancho FC y se quedó con 24 unidades.

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Resultados de la jornada

Marathón 0 – 2 Olancho FC

Motagua 0 – 1 Olimpia

Lobos UPNFM vs Real España (EN JUEGO)

Victoria vs Choloma (Lunes 13 de abril, 7:00 P.M.)

Juticalpa vs Platense (Miércoles 15 de abril, 7:00 P.M.)

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Tabla de posiciones en Honduras