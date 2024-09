Jeaustin Campos, el experimentado técnico costarricense que actualmente dirige al Real España de Honduras y ha dejado una marca indeleble en el fútbol tico, ha aparecido en la escena deportiva con declaraciones contundentes sobre su antiguo club, Saprissa. En una reciente entrevista, no dudó en expresar su descontento con la manera en que la institución morada ha manejado ciertas situaciones.

“Hay un dicho que dice: ‘Me sigue gustando el río, aunque las corrientes no sean las mejores’. Te lo traduzco en limpio: yo agradezco mucho a la institución, pero no estoy de acuerdo con cómo se maneja”, expresó el entrenador en diálogo con La Nación haciendo referencia a su paso por el Saprissa. Y agregó: “No por lo que yo viví, sino por otras situaciones que también creo que no se manejan adecuadamente. Pero bueno, es mi opinión y no creo que eso les importe”.

Sin embargo, también destacó que los momentos en los que estuvo en el equipo no fueron los mejores: “Saprissa es una institución a la que he llegado en momentos difíciles y, gracias a Dios, hemos sacado a flote. En 2014 lo hicimos, y ahora recientemente iniciamos el camino hacia el tetracampeonato”.

Por último, aclaró: “Al final, guardar rencor en el fútbol es perder el tiempo, porque uno puede volver en cualquier momento. Lo mismo con Herediano. Yo hablo mucho con Jafet Soto y tengo una buena relación en la parte de fútbol”. Estas declaraciones rápidamente se volvieron tendencia tanto en Costa Rica como en Honduras.

Jeaustin Campos en su paso por el Saprissa.

Jeaustin Campos se refirió a lo que sucedió con Javon East

El Comité de Ética de la Federación Costarricense de Fútbol emitió un fallo en torno a la demanda que enfrentaba Jeaustin Campos, quien en 2023 era DT del Club Sport Herediano, por una denuncia realizada por el jugador Javon East hacia él cuando estaba al mando del Deportivo Saprissa.

El Comité se pronunció a favor del futbolista jamaiquino, declarando a Campos responsable de los hechos imputados y violaciones al Código de Ética de la Federación Costarricense de Fútbol. En consecuencia, se le impuso una sanción consistente en una prohibición de participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol por un periodo de seis meses, además de una multa económica de 5 mil dólares.

En este sentido, el DT se refirió en La Nación a lo sucedido: “En los pasillos del fútbol se sabía qué había pasado y se conocía el circo que se armó. Todos sabían lo que había sucedido“.