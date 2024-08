El Club Deportivo Olimpia aún no tiene asegurada su clasificación a la siguiente fase de la Copa Centroamericana, y el entrenador Pedro Troglio junto a todo el equipo se enfrentan a una prueba crucial este jueves. El equipo se prepara para un enfrentamiento decisivo contra el Antigua de Guatemala en el Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Tras una derrota por 2-0 ante el Águila de El Salvador, el Olimpia debe ganar para asegurar su pase a la siguiente ronda del torneo. La presión está alta pero Troglio ha respondido con firmeza y determinación, rechazando las críticas y defendiendo las decisiones tomadas a lo largo de la temporada.

El entrenador argentino, que ha estado fuera de los micrófonos debido a una suspensión, utilizó su conferencia de prensa para expresar su frustración con las críticas hacia su gestión y la rotación de jugadores. Enfatizó la importancia de este partido para el futuro del Olimpia en la competición y ofreció una visión detallada sobre los desafíos que ha enfrentado su equipo.

Críticas y rotación: Pedro Troglio defiende sus decisiones

“Como he estado fuera de los micrófonos por estar suspendido, uno escucha barbaridades y las acumula para que se carguen de emotividad. Hace una semana dicen que estamos con un pie afuera, pero también estamos con un pie adentro y jugamos de local, y tenemos toda la seguridad que podemos ganar. Hay que ser respetuosos con el entrenador y los jugadores, aunque esto nos ayudará para tener emotividad, por eso hay que jugar antes de hablar,” declaró Troglio en conferencia de prensa.

El técnico también abordó las críticas sobre la rotación de jugadores, explicando que el desgaste es una parte inevitable del fútbol. “Yo le recomiendo a los jugadores que no lean ni miren, que me dejen todo eso a mí, que yo me cargue de bronca. Escuchar las barbaridades que dicen sobre la rotación es no conocer de fútbol“.

En cuanto a las críticas específicas sobre el desempeño del equipo, Troglio se mostró firme en su defensa. “Muchachos, es normal la rotación, los jugadores no son máquinas, no todos terminan enteros“. También destacó que, a pesar de las dificultades y críticas, sigue teniendo un profundo agradecimiento por su grupo de jugadores y el compromiso mostrado a lo largo de la temporada.

Finalmente, Troglio analizó el próximo rival del Olimpia, el Antigua, y subrayó la importancia del partido. “Es el partido más importante del momento, Olimpia no debe quedarse afuera en una primera fase. Enfrentaremos a un gran equipo, no creemos que les pasaremos por encima con solo hablar,” afirmó.