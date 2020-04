Donald Trump: "Juan Orlando me dijo que la hidroxicloroquina funciona contra el coronavirus"

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump aseguró que Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, le reveló haber encontrado una excelente manera de combatir a la pandemia del coronavirus, al mismo tiempo que anunció que donaría ventiladores al país centroamericano.

"Hablé con el presidente de Honduras hace poco, y yo no lo traje a colación, si no el, dijo que usaron hidroxicloroquina y los resultados son increible, pasó hace una hora, y me dio las gracias. Yo no se, el no es doctor, pero me agradeció y me dijo que los resultados han sido muy buenos." empezó diciendo.

"He visto estudios negativos pero aqui está el presidente de Honduras diciendo lo bien que salió esto. Se tiene que hacer un estudio, yo no soy doctor y si ayuda, grandioso. Y si no, pues que no se haga; pero si funciona con el lupus y malaria; preguntenle a el, a el presidente de Honduras, un tipo muy agradable. También me pidió ventiladores, y les vamos a dar algunos, porque vamos a hacer 100 mil", concluyó.





