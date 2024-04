Motagua empató hace unos días contra Génesis, resultado que nuevamente fue cuestionado para el entrenador Diego Vásquez, debido a que se le está criticando en Honduras sus rotaciones en el plantel y también por la forma de juego que han tenido las águilas.

Vásquez habló con los medios de comunicación y se le preguntó sobre el tiempo que le está tomando llegar al punto deseado, asegurando que “esto no es magia”, por lo que se necesita tiempo, incluso mencionó que le dijo a los directivos que se necesitan tres torneos para ver resultados.

Diego Vásquez pide tiempo de trabajo

“Necesitas tiempo, en esto no hay magia, cuando nosotros vinimos hablamos con los directivos que necesitábamos tres torneos para dejar al equipo como estaba. Necesitamos tiempo para trabajar, mecanizar, tomar decisiones y ver como actúan los jugadores para volver a ver al Motagua que en alguna época tuvimos, yo entiendo la urgencia, pero en esto no hay magia”, dijo.

“Eso es lo que hablamos cuando llegamos, recién ahora va el primero, todavía no llegamos a la liguilla, necesitamos paciencia, tiempo. En aquel momento cuando tuvimos el proceso de ocho años y medio logramos el Motagua que queríamos, no es de la noche a la mañana. Ahora en poco tiempo en dos años que no estuvimos pasaron cuatro técnicos, ahora necesitamos tiempo”, agregó.

¿Cómo ve a su equipo?

“Ahí vamos, seguro, tenemos que tomar decisiones, ver cómo se comportan los jugadores, ahora vinieron 10 jugadores, es un equipo en construcción, cuando vienen 10 jugadores, es un equipo totalmente nuevo, tenemos que mecanizar, tenemos que encontrar el sistema ideal”, analizó.

“Lo lógico no es cambiar tanto, pero amerita por la continuidad de partidos, seis partidos en 20 días es mucho, por eso alguna rotación”, finalizó diciendo si seguirá haciendo cambios en su once.

