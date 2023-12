Denil Maldonado que se encuentra de vacaciones en Honduras, luego de terminar su participación en la Major League Soccer con Los Ángeles FC. El zaguero fue entrevistado por El Heraldo en el que se le consultó sobre su futuro para el 2024 y que por el momento aún se encuentra en duda.

Maldonado dejó claro que su prioridad es seguir en LAFC de la MLS, pero de no llegar a un acuerdo para continuar, su deseo es estar en el extranjero para mantener un buen nivel futbolístico, pero su objetivo es continuar con los angelinos.

¿Cómo valora su 2023?

“La verdad que yo siento que fue un bonito año. La verdad que sí tuve mucha participación, el profe me tomaba en cuenta. Pero bueno, creo que ya no depende de mí. Yo hice mi trabajo, ya que creo que depende más que todo de Los Ángeles”

¿Va a continuar en la MLS?

“Ya me está cambiando de equipo. Yo la verdad todavía no tengo nada en concreto, como vuelvo a repetir, yo ando de vacaciones disfrutando con mi familia y si Dios lo permite y me quedo, pues gloria a Dios, si no, pues veremos qué ofertas pueden salir”

¿Su prioridad es seguir en LAFC?

“Sí, como lo repito Los Ángeles tiene la opción y para mí ellos son la primera opción; La verdad que no he tenido plática, yo obviamente acabo de llegar, vine a disfrutar el partido, me gusta ver siempre la final y bueno, aquí andaba disfrutando”

¿Le ha afectado la falta de continuidad?

“No, obviamente creo que siempre ha sido competencia sana, la verdad que cada uno el profe decide quién es el que juega, uno siempre tiene que trabajar bien y bueno, yo estoy tranquilo, he trabajado bien, obviamente que tuve mis posibilidades de estar siempre de titular, pero bueno, creo que tuve buena participación y ya no depende de mí, como lo repito. Ya depende del profe de quién pueda iniciar los partidos”

El futuro de Denil Maldonado está en duda porque su vínculo con Los Ángeles FC es en calidad de préstamo, por lo que depende de que quiera ejercer la opción de compra con Motagua para que siga, de lo contrario deberá buscar otro club.

