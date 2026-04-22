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“Debe asegurarlo”: Francis Hernández recibe una petición inesperada para la Selección de Honduras

El director deportivo de la Selección de Honduras no deja de trabajar y ahora recibe una nueva solicitud.

José Rodas

Por José Rodas

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Francis Hernández ha recibido una petición para la Selección de Honduras.
Francis Hernández ha recibido una petición para la Selección de Honduras.

Francis Hernández ha recibido una petición en las últimas horas para la Bicolor. Desde que tomó el cargo, el directivo no ha cesado en sus funciones, sosteniendo reuniones con varios futbolistas jóvenes para que integren las distintas categorías de la selección nacional durante sus procesos.

Desde Legión Catracha le han hecho un pedido especial relacionado con un jugador que está muy consolidado en el Girona Sub-19 de España: Richard Martínez.

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El mensaje ha sido claro: le piden que debe asegurar al delantero para fortalecer las posibilidades de clasificar con la Selección de Honduras al Mundial Sub-20 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El mensaje directo a Francis Hernández

“¡El seleccionado Sub-20 es, sin duda, una joya que Francis Hernández debe asegurar! Por ahora, el Premundial Sub-20 —que da boletos al Mundial y a los JJOO de LA 2028— debe ser la prioridad”.

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Martínez se perfila como un proyecto a futuro para la Bicolor, especialmente considerando que la posición de delantero es una de las más “flacas” o carentes de un referente; actualmente, no existe un “9” consolidado en esa categoría.

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