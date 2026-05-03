El fichaje estrella de Yamil Bukele para buscar talento salvadoreño en Europa

La apuesta por el talento emergente salvadoreño da un paso firme en Europa con la figura de Antonio Henríquez Granillo, un entrenador con amplia trayectoria que se posiciona como pieza clave dentro del proyecto FESFUT Talent I.D. Camp Europa. Su trabajo representa un puente entre la diáspora salvadoreña y las oportunidades de desarrollo en el fútbol internacional.

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Con más de tres décadas de residencia en Italia, Henríquez ha construido una carrera sólida en el ámbito formativo, enfocándose en el crecimiento integral de jóvenes futbolistas. Su participación en esta iniciativa, impulsada por la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), busca detectar talento en edades tempranas con proyección hacia las selecciones nacionales.

El campamento se desarrollará en Milán y estará dirigido a jugadores nacidos entre 2010 y 2013, ampliando el espectro de búsqueda al incluir futbolistas con ascendencia salvadoreña —hijos, nietos o bisnietos— que puedan gestionar su nacionalidad. Esto permite fortalecer la base de talento con visión internacional.

Un formador con sello europeo y visión integral

El perfil de Antonio Henríquez destaca por su enfoque en la formación integral del jugador, combinando aspectos técnicos, tácticos y humanos. A lo largo de su carrera, ha trabajado en academias y estructuras juveniles en Italia, acumulando experiencia respaldada por certificaciones oficiales como entrenador.

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En este proyecto, compartirá responsabilidades con figuras reconocidas como Eduardo Lara y Hugo Pérez, conformando un equipo técnico de alto nivel. El objetivo es claro: identificar perfiles capaces de competir en escenarios exigentes como los mundiales Sub-17 y Sub-20 de la FIFA.

Un factor determinante en el desarrollo de esta iniciativa ha sido el respaldo de Hugo Alvarado, un salvadoreño radicado en Estados Unidos, quien ha aportado orientación estratégica. La colaboración entre ambos nació en Los Ángeles, donde coincidieron con la visión de impulsar el fútbol salvadoreño desde el exterior.

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El impacto del trabajo de Henríquez ya se siente en comunidades como la de Milán, donde ha abierto puertas a jóvenes con raíces salvadoreñas interesados en el fútbol profesional. Este proyecto no solo busca talentos, sino también construir un futuro más competitivo para El Salvador, apostando por la conexión global de su identidad futbolística.