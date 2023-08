En el encuentro por las semifinales de la Leagues Cup entre Inter Miami y Philadelphia Union, David Ruiz fue el encargado de cerrar la goleada marcando el 4-1 final. El hondureño marcó su segundo tanto en este torneo y ya pide un lugar en el equipo titular.

Terminado el encuentro y con la clasificación a la final en el bolsillo, el legionario catracho habló en conferencia de prensa y reveló una conversación que tuvo con Lionel Messi. Contó el secreto que le dio para que pudiera mejorar su nivel y anotar goles.

“Algo que me ha dicho es que me quede más parado. Uno, como es joven, quiere correr cada balón, buscar espacio para tener más el balón y él me ha dicho que me mantenga más quieto en mi posición que el balón me va a llegar”, comenzó revelando David Ruiz ante la prensa.

Luego, agregó en su entrevista con el medio argentino TyC Sports: “Claro que su consejo me ayudó. Fui más paciente. La segunda vez que jugó hacia afuera sabía que era mi oportunidad para desbordar para ese lado y echar el gol”.

¿Cuándo se disputa la final de la Leagues Cup 2023?

La final de la Leagues Cup, que tendrá al Inter Miami de Messi y Nashville FC como protagonistas se jugará el próximo sábado 19 de agosto, aún con horario a definir.