Inter Miami se proclamó campeón de la Leagues Cup tras vencer 10-9 a Nashville en una emocionante tanda de los penales, en el que fue parte el hondureño David Ruiz, que no fue titular, pero ingresó en la segunda parte y tomó la responsabilidad de la ejecución desde los once metros.

Ruiz fue fundamental en los penales, porque ejecutó de gran manera para engañar al guardameta rival, por lo que le dio tranquilidad a sus compañeros. El hondureño habló con los medios de comunicación en el que confesó lo que vivió en ese momento.

El futbolista habló al finalizar con Apple TV, quien no dudó en hacer público lo que pasó por su mente a la hora de tirar: “Fui uno de los últimos, pero con confianza, me tranquilicé, me enfoqué en el penal y todo calmado lo tomé“.

“Todos nos estábamos ayudando, porque era una final con mucha presión, fallaron dos, seguimos, fueron hasta los porteros y todos en equipos nos estábamos apoyado para sacar bien el resultado”, agregó.

Además, mencionó que fue compartir este éxito con Lionel Messi: “Es algo muy emocionante con Messi, Busquets, Jordi Alba que vinieron e hicieron una gran diferencia. Claro que queríamos ganar este título, lo pusimos de meta y ahorita estamos festejando. Primero que todo estoy contento con mi familia que está aquí y estamos muy contentos”