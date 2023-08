Olimpia enfrentará mañana a Real Estelí en el estadio Independiente por la segunda jornada de la Copa Centroamericana. Pedro Troglio destacó las cualidades del Tren del Norte, además, mencionó que no ve como aspecto negativo jugar en cancha sintética, porque en dicha superficie estuvieron preparándose.

“Yo no creo que enfrentar a todo equipo nicaragüense haga que todos sean iguales. Para mí, a lo mejor que vengo de Argentina, tengo otra óptica diferente de la que tienen todos ustedes, el fútbol centroamericano es muy parejo. Es decir, no hay un equipo en el que digas que este equipo es mejor que el otro, o el hondureño mejor que el de Costa Rica”, dijo.

“Venir a un campo sintético contra un equipo que por algo no pierde después de tanto tiempo lo hace un partido distinto ante el Diriangén. Con Diriagén salió un resultado positivo, pero tranquilamente el rumbo pudo ir a otro lado y esa diferencia no hubiera existido, así que no lo emparentó para nada. Hay que jugar, cada partido tiene su tónica diferente, es totalmente distinto, no importante que sea del mismo país, es otra historia”, agregó.

Acerca de lo que conoce del Estelí analizó: “Es un equipo difícil que tiene buen manejo de pelota desde mitad de cancha en adelante, con velocidad en sus extremos, es un equipo que conoce a la perfección su cancha. La ventaja que podemos tener al respecto de otro momento que pudimos jugar, es que venimos de una pretemporada en Estados Unidos, donde hemos entrenado y jugado siete partidos en cancha sintética”.

“Venimos de jugar 20 y picos de días en esa cancha. Nos ha tocado una zona donde están todos los campeones del área: campeón de Nicaragua, de Panamá, de Guatemala. Va a ser una serie de las más duras, tenemos la obligación de sacar el resultado, siempre respetando al equipo, esperamos estar a la altura”, finalizó.