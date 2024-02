Copa América 2024: Honduras sufriría otra baja sensible para el repechaje con Costa Rica

El próximo 23 de marzo, Honduras y Costa Rica se citarán en el Toyota Stadium de Frisco, Texas, para disputar su partido más importante del año: el repechaje por un lugar en la Copa América 2024. Por ende, en la Bicolor se encendieron las alarmas cuando se confirmó la lesión del portero Luis “Buba” López.

La Federación Hondureña (FENAFUTH) confirmó que el futbolista de Real España sufrió un fractura por estrés del tercio proximal de la tibia, forzando a Reinaldo Rueda a convocar en su lugar a Edrick Menjívar, quien no será de la partida contra los ticos por suspensión. En el microciclo, recordemos, también están los guardametas Jonathan Rougier y Harold Fonseca.

Para “Buba” esta situación no es nueva, pues se resintió de una lesión que ya padeció el 23 de septiembre de 2017 y lo alejó de la actividad hasta el 11 de agosto de 2018. En ese período, el catracho no la pasó para nada bien: “Hubo días que lloré desesperado“, le reconoció en su momento al diario AS.

¿Llega “Buba” López para el repechaje con Costa Rica?

Diario Diez recurrió al testimonio de los ex médicos ortopedas de la Selección de Honduras, Jorge Ardón y Gilberto Reyes. Este último, inclusive, trató a López en Real España luego de que se lesionara. Pero el panorama que vislumbran no es del todo alentador a falta de cinco semanas para la repesca con la Tricolor.

“Estas son lesiones óseas por acumulación de pequeños traumatismos que se van dando debido a la tensión repetitiva excesiva. La recuperación no puede ser menos de cuatro semanas. Prácticamente no debe ni caminar, su pierna debe estar en apoyo”, explicó Ardón.

El diagnóstico de Reyes coincidió con el de su colega: “Si la fractura es pequeña, con cuatro semanas de reposo sin hacer trabajos excesivos puede mejorar. Sin embargo, si la fractura es grande tardaría hasta seis semanas y se debería inmovilizar hasta con un yeso”, sentenció.

La revelación de Miguel Falero sobre la lesión de “Buba” López

Según contó el técnico de Real España en rueda de prensa, el portero de 30 años quiso estar para el clásico con Olimpia, que terminó 1-1, y decidió jugar a pesar de sentir molestias en la zona: “Nosotros sabíamos que no estaba en condiciones físicas, tuvo coraje y jerarquía para afrontar este partido físicamente”.

“Volvió a inflamarse de la pierna por haber tenido la fractura por estrés, del cosquilleo pasó a un dolor, así jugó. Ahora empezó a bajar, los síntomas son del mismo tenor de la lesión del año pasado. Está en manos de sanidad, está con los mejores profesionales para atenderlo”, añadió Falero.

