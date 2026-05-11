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Olimpia busca sacudir el mercado de fichajes y planea el inesperado regreso de este futbolista

El equipo Merengue ya está sondenado los refuerzos que tendrá para la próxima temporada y allí aparece un nombre inesperado.

José Rodas

Por José Rodas

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Olimpia ya planifica los próximos refuerzos de cara a la siguiente temporada. Foto: X Olimpia.
Olimpia ya planifica los próximos refuerzos de cara a la siguiente temporada. Foto: X Olimpia.

En plena disputa por el Clausura 2026, un club como Olimpia también tiene entre sus pensamientos los refuerzos que formarán parte de la plantilla de cara a la próxima temporada en la que tendrán competencia internacional.

El equipo que dirige Eduardo Espinel ya trabaja en la lista de los posibles fichajes y durante los últimos días han surgido rumores de una renovación en el sector defensivo, según reportes.

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En esa zona, Olimpia tiene como prioridad renovar sus laterales y entre los posibles refuerzos aparece el nombre de Diego Rodríguez, quien debutó con el club Merengue en 2017.

El lateral izquierdo -ex de Motagua- se posiciona como uno de los posibles refuerzos debido al gran momento que atraviesa como jugador de Los Potros del Olancho FC que dirige Jhon Jairo López.

Así lo dio a conocer el periodista Esteban Guerrero, quien detalló que de momento no han existido contactos formales, pero el interés de Olimpia se mantiene vigente.

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¿Y el lateral derecho?

Olimpia no solo buscará renovar su banda izquierda, también planea reforzar la lateral derecha y entre los nombres aparece el de Carlos Argueta, también jugador del Olancho FC y con pasado por el Ciclón Azul.

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