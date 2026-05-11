Olimpia busca sacudir el mercado de fichajes y planea el inesperado regreso de este futbolista

En plena disputa por el Clausura 2026, un club como Olimpia también tiene entre sus pensamientos los refuerzos que formarán parte de la plantilla de cara a la próxima temporada en la que tendrán competencia internacional.
El equipo que dirige Eduardo Espinel ya trabaja en la lista de los posibles fichajes y durante los últimos días han surgido rumores de una renovación en el sector defensivo, según reportes.
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En esa zona, Olimpia tiene como prioridad renovar sus laterales y entre los posibles refuerzos aparece el nombre de Diego Rodríguez, quien debutó con el club Merengue en 2017.
El lateral izquierdo -ex de Motagua- se posiciona como uno de los posibles refuerzos debido al gran momento que atraviesa como jugador de Los Potros del Olancho FC que dirige Jhon Jairo López.
Así lo dio a conocer el periodista Esteban Guerrero, quien detalló que de momento no han existido contactos formales, pero el interés de Olimpia se mantiene vigente.
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¿Y el lateral derecho?
Olimpia no solo buscará renovar su banda izquierda, también planea reforzar la lateral derecha y entre los nombres aparece el de Carlos Argueta, también jugador del Olancho FC y con pasado por el Ciclón Azul.