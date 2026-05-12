Tras la eliminación de Quepos Cambute en las semifinales de la Liga de Ascenso, se confirmó que un ex Herediano no seguirá en el equipo.

El futuro profesional de Steven Orias vuelve a quedar en pausa. Tras la eliminación de Quepos Cambute en las semifinales de la Liga de Ascenso, se confirmó que el guardameta formado en Club Sport Herediano no continuará en la institución.

Esta decisión se da mientras el jugador sigue bajo investigación por parte de las autoridades por un caso de tentativa de homicidio que se reportó a finales del año pasado.

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Salida confirmada tras caer ante Jicaral

La participación de Quepos Cambute en el Clausura 2026 de la Liga de Ascenso terminó al caer ante Jicaral con un marcador global de 3-2. Ahora, mientras el pase a la Primera División se definirá entre “El Huracán” e Inter San Carlos, la directiva quepeña empezó a estructurar su planilla para el próximo torneo.

En ese marco, el periodista Kevin Jiménez adelantó la baja del portero de 22 años. “Steven Orias no seguirá en Quepos Cambute, decisión tomada”, publicó el especialista en fichajes a través de sus redes sociales.

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El proceso judicial en curso

Hace unos años, Orias figuraba como una de las principales proyecciones de la cantera de Herediano, donde integró el plantel profesional que fue campeón nacional y de la Supercopa de Costa Rica en 2024.

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No obstante, su vida cambió drásticamente en octubre de 2025, cuando, mientras defendía el arco de Municipal Desamparados, fue detenido por las autoridades al ser vinculado como sospechoso en una investigación por el delito de tentativa de homicidio.

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A pesar de tener este proceso penal abierto en su contra, el guardameta logró encontrar espacio en la Liga de Ascenso y firmó para mantenerse activo con Quepos Cambute durante el primer semestre de 2026.

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Ahora, con su salida confirmada del equipo del Pacífico, el joven futbolista vuelve a convertirse en agente libre. A partir de ahora, deberá esperar para ver si otra institución decide apostar por su contratación, todo esto mientras la investigación judicial sigue su curso regular en los tribunales.

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En síntesis

El periodista Kevin Jiménez confirmó que la directiva de Quepos Cambute decidió no renovar al guardameta tras caer eliminados ante Jicaral en la lucha por el ascenso.

Orias fue vinculado a un caso de tentativa de homicidio en octubre de 2025, situación legal que todavía sigue en curso en los tribunales.

Quien fuera una de las figuras emergentes de Jafet Soto se queda sin equipo a la espera de ver si algún club asumirá el riesgo de ficharlo bajo el actual panorama judicial.