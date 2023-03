Motagua igualó ayer sin goles ante Pachuca de México, por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, resultado que el técnico Ninrod Medina no le gustó porque se pudo haber ganado, pero quedó satisfecho por el trabajo que se hizo dentro del campo y con lo realizado por los jugadores.

“Por las circunstancias que vivimos me deja sensaciones buenas porque nos enfrentamos a un equipo grande fútbol mexicano y es el actual campeón. Apostamos siempre a ganar, pero hoy, de cara a lo que encontramos, creo que hicimos un buen juego a pesar de las que no concretamos, creo que en general mostramos una cara buena y eso nos llena de mucho optimismo para lo que viene”, analizó.

Sobre que le dejó el resultado comentó: “Creo que muchas veces cuando no estamos finos, seguramente uno depende de esos jugadores que puedan acertar, pero son circunstancias del juego. No hay que desesperarnos, pero la satisfacción que nos deja el juego es buena y lo que queremos como equipo es irnos consolidando, poco a poco lo vamos mostrando”.

“El satisfecho es algo muy subjetivo. Nos vamos con cierta tranquilidad en relación con lo que hicimos y a lo que buscamos. De nuestra parte estamos buscando que el equipo logre concretar lo que tenemos, afianzar el equipo y que logre ciertas líneas de juego y resultados. Nos vamos con una sensación agradable y lo que viene nos compromete a trabajar mejor y este partido en ciudad Hidalgo ojalá el equipo esté a la altura del compromiso”, agregó.

Por último, Medina habló de las opciones que no se concretaron: “Seguramente uno hubiese querido concretar esas jugadas, pero son situaciones de generarlas y hacerlas, no se anduvo fino en esos detalles. Se generaron, pero no se concretaron, pero es parte del juego. A medida estemos más cerca de eso el equipo se va a ir consolidando”.