El Celtic de Glasgow, equipo donde se desempeña el legionario hondureño Luis Palma, ha accedido sin mayores sobresaltos al hexagonal final de la Scottinsh Premiership 2023-24. Tras liderar con 78 puntos (cuatro por encima del Rangers, su acérrimo rival) la etapa regular, llega como favorito para levantar su tercer título consecutivo y el número 54 de entre los certámenes de liga domésticos.

Cabe destacar que las unidades conseguidas no se “reinician”: será campeón aquel que esté por encima de todos al final de la temporada, solo que las últimas cinco jornadas se disponen de una manera particular para asegurar una definición de torneo más “atrapante” o “vistosa”. Esto quiere decir que el trofeo quedará en manos o de los Hoops o de los Teddy Bears.

¿Cómo se jugarán las fechas restantes de la primera división de Escocia?

Luis Palma y compañía afrontarán tres juegos en condición de local y otros dos como visitantes, en virtud de su buena ubicación en la tabla. El 28 de abril jugará fuera de casa ante el Dundee FC desde las 8 AM de Honduras, mientras que su otro duelo en territorio ajeno tomará lugar el 15 de mayo a las 12:30 PM en Kilmarnock.

Entre medio de ambos cruces tendrán dos en rodeo propio: el 4 de mayo a las 8 AM contra el Heart of Midlothian y el 11 del mismo mes ante su histórico adversario: el Rangers. La última prueba será en el Celtic Park ante el Saint Mirren, el 18 de mayo a las 5:30 AM.

La Scottish Premiership, el potencial primer trofeo para Palma

En caso de que el Celtic se perpetúe en la cima de la tabla de posiciones hasta la conclusión de la temporada, no solo logrará como institución quedar a solo un campeonato del Rangers, sino que también se traducirá en el primer título del nacido en La Ceiba.

Durante su paso por el Vida no pudo hacerse de la Liga Nacional de Honduras. Misma suerte sufrió en el Real Monarchs de los Estados Unidos, así como en su primera experiencia en Europa, con el Aris FC de Grecia (quedó quinto en la Superliga y fue eliminado en cuartos del torneo de copa).

¿Jugará el Celtic la UEFA Champions League 2024-25?

El centroamericano tendrá revancha en la competición magna del fútbol europeo. Por asegurarse un lugar entre los mejores dos de Escocia, el Celtic ya sacó pasaje a la UEFA Champions League. Sin embargo, la posición en la que culmine el certamen del norte británico será de suma importancia.

Si los de verde terminan cediendo el liderato ante Rangers, entonces serán enviados a la última ronda clasificatoria, donde también estarán el cuarto lugar de la Ligue One francesa; el tercero de la Eredivisie neerlandesa y los subcampeones de Portugal y Bélgica, así como otros tres elencos de rondas previas.

Por el contrario, si Luis Palma y compañía se consagran campeones, quedarán depositados de forma directa en la fase de grupos. Allí ya tienen lugar asegurado el Real Madrid, el Bayer Leverkusen, el Inter y el PSV, así como también los conquistadores de la presente Liga de Campeones y Liga de Europa.