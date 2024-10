David Ruiz, el talentoso jugador de Inter Miami y la Selección de Honduras, se sigue destacando a nivel mundial. En las últimas horas ha sido votado como uno de los mejores jugadores Sub-22 de la MLS por su reciente nivel, un importante reconocimiento presentado por BODYARMOR y otorgado por MLSsoccer.com.

Este logro no ha pasado desapercibido, y David Beckham, el mandamás de Inter de Miami, no dudó en felicitar a Ruiz a través de sus redes sociales. El exfutbolista compartió una imagen del jugador en su cuenta de Instagram la cual no tardó en volverse viral en Honduras.

Además de David Ruiz, Beckham también felicitó a otros talentos del Inter de Miami que recibieron el mismo reconocimiento. Diego Gómez, Federico Redondo, Benjamin Cremanschi y Tomás Avilés fueron igualmente celebrados por su desempeño en la liga.

Con este respaldo, David Ruiz y sus compañeros tienen una motivación adicional para continuar brillando en la MLS. El equipo sigue brillando luego de obtener la Supporters’ Shield por ser los máximos punteros en la temporada regular.

El mensaje de David Beckham para Ruiz.

David Ruiz logró un nuevo título con el Inter de Miami

El mediocampista de 20 años recientemente consiguió con las Garzas e Supporters’ Shield. Es un trofeo de carácter oficial que se otorga desde 1996 al mejor equipo de la temporada regular de la Major League Soccer.

A su vez, pueden terminar este primer tramo del certamen local con la mayor cantidad de puntos en la historia. Acumulan 71 unidades hasta el momento y con un partido pendiente en su calendario. Actualmente la marca histórica le pertenece a New England Revolution, que consiguió 73 puntos.