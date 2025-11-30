Revuelo en Alajuelense: el cruce inesperado entre Machillo Ramírez y Johan Venegas que se robó todas las miradas en el Fello Meza

A lo largo de su brillante paso por Liga Deportiva Alajuelense, donde firmó 88 goles, 42 asistencias y 241 partidos, además de ganar un campeonato nacional, una Copa Centroamericana y una Copa de Costa Rica, Johan Venegas construyó una relación futbolística muy especial con Óscar “Machillo” Ramírez.

Para el delantero, el Macho fue más que un técnico: fue una figura clave en su carrera, alguien que lo conocía desde Santos de Guápiles y que incluso lo tuvo en cuenta para la convocatoria del Mundial de Rusia 2018, donde sumó minutos ante Serbia y Brasil.

La imagen que emociona a los manudos

Esa conexión quedó retratada este domingo 30 de diciembre, cuando Alajuelense visitó el Estadio Fello Meza para enfrentar al Club Sport Cartaginés por la jornada 17 del Apertura 2025.

En un ambiente de distensión total (ambos equipos ya estaban clasificados a semifinales), Venegas, hoy figura del conjunto brumoso a sus 37 años, aprovechó el calentamiento para cruzarse con su ex entrenador.

Venegas y Ramírez compartieron una bonita charla (José Morelli).

Lejos de la frialdad que a veces imponen los cambios de camiseta, Machillo y Venegas compartieron una charla íntima, casi paternal. Ambos se sentaron en el banco rojinegro como si el tiempo no hubiera pasado, gesticulando sobre lo que parecía ser pura táctica y fútbol.

“Ahí están hablando de fútbol dos personas realmente importantes para el fútbol de nuestro país. Están muy tranquilos, parece una conversación muy bonita”, narró Christian Sandoval en la transmisión de Teletica Radio, describiendo a la perfección la escena.

La escena se volvió viral en cuestión de minutos, y varios aficionados rojinegros volvieron a recordar aquella dupla que supo darles tantas alegrías: “Los buenos y verdaderos liderazgos dejan esto”, comentó el usuario Daniel Rojas a través de Facebook.