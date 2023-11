Motagua sorprendió el fin de semana al dar a conocer que destituyó de su cargo a César Vigevani, para que se diera el regreso de Diego Vásquez, decisión que fue bastante cuestionada, por lo cual se le preguntó su opinión al goleador Agustín Auzmendi.

Auzmendi charló con los medios de comunicación previo a viajar para afrontar el partido del repechaje ante Olancho, en el que sorprendió con la respuesta al indicar que fue buena decisión y que en los primeros días ha visto una gran predisposición de su compatriota.

¿Qué opina de la llegada de Vásquez?

“Diego llegó con muchas ganas de trabajar, yo personalmente no lo había tenido nunca, muchos aquí ya lo habían tenido, ya lo conocen, llegó con muy buena predisposición, estamos contentos y confiados de que podemos sacar esto adelante”, dijo.

“Un nuevo cambio de aire siempre es bueno, empezar con pie derecho para afrontar todo lo que viene después, esperemos que sea un triunfo”, agregó sobre la salida de Vigevani para que llegara Vásquez.

Por otra parte, Auzmendi habló del encuentro ante Olancho, del cual estaba en duda luego de tener una molestia muscular en el último choque contra Victoria, en el que dio una noticia alentadora a los aficionados y se espera que esté mañana en el duelo.

¿Cómo se siente tras la lesión?

“La verdad me he recuperado bien, una molestia muscular que gracias a Dios no ha sido nada grave, estoy contento por poder estar de nuevo. Estoy bien y con ganas de jugar. De ser titular, pues eso será decisión del profe, siempre voy a estar a la disposición mientras esté bien”, agregó

“Ahora ya no cambian los planes, cambió el sábado después del partido ante Victoria, estaba la decepción y la tristeza de no haber podido conseguir el boleto directo a semifinales, pero bueno ahora sabemos que son dos partidos más, son dos juegos muy duros, Olancho es un gran rival, un gran equipo que en su cancha se hace muy duro, pero iremos a buscar el triunfo”, finalizó sobre el estado anímico del grupo.

