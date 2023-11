Diego Vásquez fue anunciado el fin de semana como nuevo entrenador de Motagua, en el que marca su regreso tras su salida de hace un poco más de un año y lo hace para afrontar el repechaje, donde intentará estar en semifinales para estar en la lucha por el título del torneo de Honduras.

Vásquez contó a Diario Diez cómo fue el proceso para que se diera su retorno al club, para encontrarse con viejos amigos y así darle el sí a la Junta Directiva, algo que le causa mucha ilusión para aportar de gran manera al equipo y de mejorar cosas que se han quedado estancadas.

¿Cómo toma su regreso a Motagua?

“Bien, contento, con mucha ilusión de hacer las cosas bien, de estar acá en Motagua que tanto tiempo que hemos estado, como jugador, de técnico, y con mucha ilusión de hacer las cosas bien, de aportar al equipo, no solo lo mío, sino también de mi cuerpo técnico. De mejorar, de aportar y comenzar a construir cosas”

¿Cómo se dio su contratación?

“Me llamó Edy Atala, después hablé con Emilio Izaguirre, después con toda la junta directiva, Julio Gutiérrez, con Javier Atala, y en realidad siempre ha estado en contacto con ellos, siempre he tenido buena relación y a partir de allí me llamaron, nos pusimos de acuerdo rápido”

¿Le costó tomar una decisión?

“No me pudo costar, para nada. La verdad que vivimos cosas muy lindas acá en toda mi etapa de jugador y de técnico; le tengo mucho cariño a toda la gente que trabaja en Motagua y no me costó para nada”

¿Se le había ofrecido regresar antes?

“Concretamente estando en Puntarenas sí tuve, pero estaba con contrato, no era el momento, pero ahora estamos en Motagua. No me gustaría decir qué equipo porque hubo un club de Guatemala y uno no sabe qué pasará en el futuro, por respeto porque confían en tu palabra”

Diego Vásquez regresó tras estar en la Selección de Honduras donde no tuvo una buena etapa y fue cesado tras la Copa Oro, luego en Puntarenas de Costa Rica donde no siguió porque no le cumplieron con unos acuerdos.

¡Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.