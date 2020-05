Fuad Abufele: "Estamos en una anarquía total"

El coronavirus COVID-19 no solo ha traído graves inconvenientes en el ámbito de la salud, siendo sin embargo lo más relevante, sino también en lo que a economía respecta, debido a la recesión económica que supone la abrupta interrupción del circuito comercial y financiero en casi todo el mundo.

Esto afecta gravemente, entre otras entidades, a los clubes de fútbol. Debido a la falta de partidos, que deriva en ausencia de ingresos por venta de entradas o aperitivos en el entretiempo, así como de otras actividades, poco dinero entra a las arcas; constituyendo un serio problema.

Fuad Abufele denotando su identidad con el Real España (Foto: Honduras Soccer)

En Honduras también ocurre. Faud Abufale, presidente del Real España, prestó una potable solución para poder evitar una crisis de esta índole en diálogo con SB Deportes: "Tenemos que recurrir al Fair Play financiero. No se puede hacer lo de los techos salariales, aquí es oferta y demanda, eso lo puede hacer la MLS".

Tras esto, disparó una contundente frase: "Estamos en una anarquía total donde no se respetan muchas cosas, pero si debemos de comenzar con lo del techo". Además, manifestó: "Si los clubes tienen capacidad para pagar sus salarios, es bueno por la competitividad deportiva y para la Liga Nacional. No hay muchas figuras juveniles para apostar por ellas en estos momentos, por eso es bueno que haya extranjeros".

Finalmente, expresó de manera concluyente: "El que no pueda pagar que no lo haga. Aquí comenzamos un torneo y un equipo ya debe varios meses de torneo anterior a su plantel, no es posible eso".