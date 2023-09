Agustín Auzmendi fue uno de los futbolistas más buscados en el mercado de fichajes de Honduras, gracias a su gran participación con Olancho en el torneo pasado, por lo que Motagua lo contrató, pero por el momento solo registra un gol en siete jornadas del Torneo Apertura 2023 y es por eso que ha sido cuestionado por sus registros.

“Vengo de convertir dos goles, en el anterior no me tocó, no entiendo por qué tanta la dicha que tienen ustedes contra mí con el tema de los goles porque vengo de convertir dos goles en dos partidos, así que es el primer partido que no convierto, yo estoy tranquilo, ustedes son los que instalan esas cosas que no tienen sentido”, dijo

“El torneo pasado estuvo cuatro o cinco partidos sin meter goles y no se hablaba tanto como se habla ahora, no sé qué es lo que tienen… Pero bueno, yo estoy tranquilo y siempre mejorando para el equipo”, agregó con evidente molestia.

Auzmendi también habló del cambio de entrenador: ”La verdad que cuesta el cambio porque Ninrod venía haciendo un gran trabajo, César también ha llegado con una buena predisposición, un gran trabajo, todos los entrenadores te dejan algo, por errores nuestros le termina costando un trabajo a un técnico, que venía trabajando bien, la verdad que lo lamento mucho, Ninrod es una gran persona, pero bueno, ahora hay que trabajar con César, se nota que es un gran técnico”

“Estamos muy contentos, necesitábamos este triunfo para arrancar con pie derecho, así que contento por el gane y por cómo se entregó el equipo”, finalizó el delantero del ciclón.