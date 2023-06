Adrián Palma, representante de Agustín Auzmendi, el goleador del subcampeón Olancho y el principal objetivo de varios equipos, charló con Diario Diez en el que aclaró varios temas, en especial de los clubes que han preguntado por él, así como las pretensiones económicas que se tienen donde se han filtrado varias cantidades.

“Creo que de lo que se dice no sé si el 20% sea verdad. Yo entiendo que hayan estrategias del mercado, negociaciones, de salir y de levantar un poco la vara, de bajarla, pero como le decía, se entró en un terreno áspero y era bueno decirlo”, fueron las palabras que dio Palma.

Acerca de su situación comentó: “Lo que le puedo contar de Agustín y de la situación, como novedad, es que nosotros a partir de mañana vamos a iniciar las acciones que tengamos que hacer para liberarlo del Olancho, donde vamos a ejecutar la cláusula nosotros que teníamos tiempo hasta el viernes que viene, pero la ejecutaremos de inmediato para poder negociar como agente libre y Agustín pueda negociar”.

“Una de las falacias que se dijo es que no podía jugar en Honduras. Una vez que ejecutemos la cláusula Agustín va a poder jugar en cualquier club. Eso es por un lado. Por el tema económico, que es lo que más se habla, la realidad es que no hubo muchas cuestiones económicas con lo que a mi me respecta a hablar. Primero, es muy de mal gusto hablar de números”, agregó.

Por último, mencionó los clubes que han mostrado interés: “Los intercambios de propuestas fueron con Motagua hace ya un tiempo. Cuando les dijimos que nosotros teníamos otras aspiraciones nos volvieron a llamar y les volvimos a hacer una contraoferta donde las diferencias son accesibles, creo, para lo que es el mercado hondureño. También el que se acercó e hizo una propuesta fue Real España, ahí sí estaríamos un poco más lejos de las pretensiones”.