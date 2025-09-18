“Agarré un virus en el cerebro”: el desgarrador relato de la figura de Platense y sensación del Apertura en Honduras

Erick Puerto se ha convertido en la auténtica sensación del Torneo Apertura 2025 en el fútbol de Honduras.

El ascenso por decreto de Platense le dio la oportunidad a su plantel de jugar en Primera División y ciertamente Erick no ha desaprovechado la oportunidad.

El ´10´ del Tiburón ha llamado la atención de todos por su buen fútbol y su buena cuota goleadora ya que registra 7 goles y es el segundo máximo anotador del certamen.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, no todo siempre fue buenos momentos y recientemente reveló entre lágrimas el duro momento que casi acaba su carrera.

Publicidad

ver también Andy Najar cerca de conseguir lo que nadie en Honduras creía posible, sorprende a toda la MLS y en Nashville alucinan

El doloroso relato de Erick Puerto en Platense

Puerto, 23, es sin duda el líder de un cuadro escualo que está disfrutando de su regreso a la Liga Nacional de Honduras.

Publicidad

Pero hace solo unos años, todo estuvo cerca de terminarse cuándo sufrió la complicación más difícil de su vida.

Publicidad

Entre lágrimas el goleador del escualo contó que tuvo un incidente en el cerebro y que hasta sus propios padres le pidieron que abandonara todo.

“En mi tercera temporada hice la pretemporada a full, pero en eso me enfermé, agarré un virus en el cerebro y estuve una semana en cama, no me podía levantar, me sentía mareado”, comenzó relatando.

Publicidad

Publicidad

Y continúo: “Después regresé a los entrenos pero me sentía débil y el profesor (Raúl Cáceres) no me tomaba en cuenta. Una vez jugué dos minutos. No me sentía bien físicamente y ahí fue cuando más la gente me atacó, que no me querían en el equipo que la 10 me pesaba, que no tenía sangre, que me fuera, que no daba para más. Pedían a otros jugadores en mi posición… Todo eso me marcó”.

Erick Puerto es el segundo máximo goleador del Apertura 2025 en Honduras.

Publicidad

ver también Nadie en Honduras lo esperaba; Cristopher “Búho” Meléndez es puesto en el radar de Europa: “Me encanta mucho”

El futbolista también contó que ninguno de sus compañeros se le acercó o lo apoyo y que fue en ese momento donde llegó el pedido más difícil de todos:

Publicidad

“Mi papá y mi mamá me dijeron que dejara todo, que regresara a la casa”… fue ahí dónde se terminó de quebrar y tuvo que salir de la entrevista.

Publicidad

Finalmente, ´Yio´ Puerto decidió continuar en el equipo, en el fútbol y hoy la pelota le sonríe y lo pone en el reflector de todos.

El gran momento del jugador ha hecho que sea pedido para Selección de Honduras y, Fútbol Centroamérica puede confirmar, está en el radar de Olimpia y Real España.

Publicidad

Publicidad

Entrevista completa: Erick Puerto