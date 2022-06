Alberth Elis no pudo conseguir el principal objetivo de la temporada que era mantenerse en la Ligue con el F. C. Girondins.

Un campaña bastante particular para Alberth Elis en donde a pesar de haber tenido buenos números con el F. C. Girondins, entre lesiones y un equipo que no acompañó, el resultado fue el descenso a la Segunda División del balompié francés. Sin embargo, varios equipos se habrían interesado en el atacante hondureño y a través de un comunicado el Girondins despejó las dudas sobre el futuro del catracho.

"El FC Girondins de Bordeaux se complace en anunciar el ejercicio de la opción de compra de Albert Elis. El delantero llegó a orillas del Garona en el verano de 2021 procedente del Boavista FC, en forma de cesión con opción de compra", fue parte del anuncio del conjunto francés en donde hizo oficial la opción de compra por el delantero hondureño.

"Apodado "la pantera" por su famosa celebración, el internacional hondureño se ha desempeñado bien con el Club en el Escapulario. Marcó 9 goles y dio una asistencia en 21 partidos con la Marine et Blanc, en todas las competiciones. El Club está muy contento de mantener a Alberth Elis en la plantilla del Burdeos", finalizó el comunicado del F. C. Girondins.

Hay muchos rumores sobre distintos clubes interesados en Alberth Elis y con esta acción del F. C. Girondins ha traído como consecuencia que si algún equipo quiere hacerse de los servicios del jugador, tendrá que pagar la cantidad pretendida. Elis reveló hace unos días su gusto por tener la oportunidad de jugar en la Premier League por el ritmo de juego en esa liga. Por ahora, será futbolista del Girondins.