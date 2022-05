El tema de técnico de la Selección de Honduras toma fuerza conforme pasa el tiempo, según dio a conocer la Comisión de Selecciones de la Fenafuth esta semana será vital para elegir al nuevo estratega, luego que se analicen los diferentes candidatos, donde destaca uno de ellos, Salomón Nazar que es uno de los favoritos de la afición.

Nazar dirigió por última vez a Victoria en el Torneo Clausura 2022, etapa que finalizó ayer luego que el equipo quedara eliminado del repechaje al ser superado por Marathón, por lo que el técnico confirmó que finalizó su etapa, por lo que se enfocará en otros proyectos aunque no dio a conocer cuales serán.

“De plano no, ya lo habíamos anunciado previamente y vamos a ver qué pasa más adelante. ¿Es una decisión tomada?, Sí, me voy conforme con los muchachos, nos demostraron mucho profesionalismo, fue un grupo extraordinario el que nos tocó dirigir y orgulloso del equipo. No he platicado con la directiva, pero esto es una decisión personal”, dijo el técnico.

El técnico confirmó que la dirigencia no le dio opciones para renovar, esto ante la decisión que ya se había tomado con anterioridad, así mismo, Nazar habló sobre su situación con la Selección de Honduras, descartando cualquier opción de tomar al equipo tanto a nivel interino como definitivo, indicando que está enfocado en sus proyectos.

“No, no hay nada, así que regresamos a Tegucigalpa, tenemos unos proyectos personales que realizar y hay que acomodar mis actividades, no sé si volveremos a entrenar nuevamente”, finalizó acerca de las opciones de tomar la H.