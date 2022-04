El centrocampista veterano Boniek García fue entrevistado por Diario Diez, donde no escondió su preocupación por la situación de la Selección de Honduras, primero por el fracaso de la Eliminatoria Mundialista de Qatar 2022, luego por la tardanza de la Federación de Futbol que todavía no ha nombrado a un técnico y también habló de un posible regreso.

García fue cuestionado acerca de su punto de vista de lo hecho en el camino hacía Qatar 2022, pero el volante indicó que ahora es más grave que todavía no se haya nombrado a un entrenador: “Primero que todo, debemos tener un técnico fijo que esté de lleno en la selección. Se tiene que trabajar bastante, sino lo hacemos, van a venir las derrotas”.

“Necesitamos un cambio en la Federación para que todo fluya de la mejor manera. Ya estamos a un mes de la Liga de Naciones y no han mencionado a ningún técnico que ya debería estar trabajando y viendo jugadores, -quiénes les puede servir o quiénes pueden ser útiles-. Es preocupante, no solo para mí, sino también para todos los que estamos involucrados en el fútbol”, agregó.

Acerca de un posible retorno a la Hpara las próximas competencias o la siguiente eliminatoria comentó: “No creo, pero estamos trabajando con Olimpia. Yo a mi selección nunca le voy a cerrar las puertas. Si me llaman, bienvenido sea, si no, seguiré apoyando; que me la cierren es otra cosa, pero yo no la voy a cerrar”.

El centrocampista de 37 años regresó este año a la Liga Nacional de Honduras, específicamente para fichar por Olimpia luego de varios años en el extranjero. García ha tenido buen rendimiento y a pesar de su veteranía un sector de aficionados pide su retorno a la H.