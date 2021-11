Rubilio Castillo no entró en la convocatoria de su equipo Royal Pari.

Rubilio Castillo no jugó luego de la agresión que sufrió

El delantero hondureño Rubilio Castillo fue victima de una terrible agresión hace unos días, luego que varios aficionados de su equipo elRoyal Pari lo increparán a la salida del estadio y lo golpearán, desahogándose así del mal momento futbolístico que se vive, hecho lamentable que ha sido sonado en los últimos días.

Ante esto, el club dio a conocer que lamentan la actitud de estas personas y hoy se dio a conocer que Castillo no entraría en la nómina para el partido contra Always Ready por la Fecha 25 de la Liga de Bolivia, detalles que no fueron ampliados previo al encuentro, pero luego se informó la razón de la ausencia del catracho.

Diario Diez de Honduras dio a conocer que tras contactar a gente cercana a Castillo y al equipo royalista, se confirmó que su ausencia en la convocatoria es por lo que sucedió con los aficionados, quienes le ocasionaron varios hematomas por los fuertes golpes recibidos y el técnico prefirió que no fuera parte del partido.

El secretario del club, Pablo Chavéz, dijo que la dirigencia del equipo está apenada: "El viernes entrenó normal con todo el plantel. Es una pena lo que pasó. No solo con Rubilio vamos a tomar medidas, sino con todo el plantel. Esto que pasó fue algo fortuito y sucedió afuera del estadio y allí no pudimos hacer nada".

Castillo quien a pesar de los golpes que sufrió, se presentó al entreno sin problemas el viernes, a pesar de que estaba a disposición de jugar no fue tomado en cuenta. Ahora se está a la espera si entrará en la convocatoria deHonduras para los siguientes encuentros de la eliminatoria mundialista.