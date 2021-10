Venía siendo un partido soñado para Romell Quioto en el Montreal Impact de la MLS. El legionario de Honduras se había encargado de dar vuelta el resultado ante el Atlanta United con dos goles. Cuando se acercaba el final, el catracho debió salir sustituido por una fuerte molestia muscular en la pierna izquierda.

La imagen de él tirado encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Fabián Coito que había convocado al delantero. Es una de las figuras que tendrá la Bicolor para esta triple fecha de Eliminatorias Concacaf. Todo indicaba que iría de titular ante la ausencia del Choco Lozano en la citatoria.

“Lastimosamente volví a recaer de mi lesión. Estoy feliz por el triunfo y los goles, pero mi felicidad no es completa, ya que esta situación altera los planes de una nación que cuenta conmigo. Dios, lo dejo todo en tus manos”, escribió Romell Quioto en su cuenta oficial de Instagram.

Pese a la lesión, el atacante se presentará en la concentración de Honduras para que le hagan los estudios correspondientes. Ahí detectarán si podrá estar presente en alguno de los tres partidos que tiene a principio de mes contra Costa Rica, México y Jamaica, en este orden cronológico.

En caso de que no puede jugar la triple jornada del octogonal, Coito piensa en convocar a Rubilio Castillo. El delantero viene de racha goleadora en el Always Ready de Bolivia con 9 tantos en 18 partidos. De todos modos, todavía no hay ninguna confirmación oficial sobre el futuro.