Desde su recuperación plena, el legionario hondureño Andy Najar ha comenzado a reencontrarse con aquel nivel que lo llevó al fútbol europeo, siendo fundamental en muchas oportunidades para que el DC United (equipo donde milita) de la MLS de los Estados Unidos pueda llevarse el triunfo.

Ejemplo de ello ha sido su desempeño en la victoria por 3-1 ante Minnesota United este último miércoles. No solo causó el penal que tuvo la franquicia capitalina, sino que además se adjudicó una asistencia y también ganó once duelos. Todo lo mencionado lo llevó a ser elegido en el Team of the Week (Equipo de la Semana) de la Semana 28.

"¡Los mejores de la Semana 28!", expresó la cuenta oficial de Twitter de la organización, junto con una imagen que permite ver al XI ideal, ocupando cada uno su posición correspondiente. Allí el catracho dice presente, acompañado de Miles Robinson (Atlanta United) y Auston Trusty (Colorado Rapids).

Se trata de la cuarta oportunidad en que Andy Najar es seleccionado para este mérito. Antes de esta ocasión se apuntó en las jornadas 8 (1-0 ante Inter Miami); 11 (7-1 contra Toronto FC) y 18 (2-1 con el Montreal Impact, donde fue autor del 1-1 parcial a los 40 minutos de la primera mitad).

El centroamericano disputará su próximo juego este sábado desde las 17:40 (hora de Honduras), visitando al Orlando City. Posterior a eso se sumará a la concentración de La H de cara la ventana de octubre de las Eliminatorias Concacaf.