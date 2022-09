El delantero Romell Quioto arribó este día al aeropuerto Palmerola de Comayagua, Honduras, para unirse a la Selección Nacional de cara a los amistosos versus Argentina y Guatemala y en el que se refirió a dichos encuentros, pero también sobre la polémica con su compañeroAndy Najar con quien se rencontrará en la concentración.

Quioto le mandó un contundente mensaje a Najar hace unos meses, cuando este indicó que hubiera preferido a Salomón Nazar como técnico que a Hernán Darío Gómez. En aquella ocasión el esto redactó el atacante: “Andy Najar, en vez de estar criticando, deberías estar aquí ayudando para sacar esto adelante y no darle la espalda a tu país en un momento difícil para todos”

Pero hoy al llegar a su país comentó: “Entre él y yo no hay nada malo, me alegra mucho que haya tomado la decisión de regresar. No he tenido la oportunidad de hablar con él, pero ahorita que se incorpore vamos a poder hablar. Andy sabe que es un jugador muy importante para nosotros, él sabe que tiene que estar acá”.

Además habló sobre los fogueos que tendrá la H: “Creo que siempre es un honor está acá, vamos a enfrentar a una selección de Argentina, que es un privilegio poder jugar ante ellos, por ahí tenemos el partido ante Guatemala también y bueno vamos a tomar estos juegos con mucha responsabilidad”.

“Ya tuve una oportunidad de enfrentarlos en 2016, que perdimos 1-0, está esa emoción ahí, pero ojalá que esto no nos gane, ojalá que al final podamos disputar el partido, y bueno, el que quiera tomarse una foto que lo haga, no tiene nada de malo, el que quiera intercambiar camiseta, que lo haga, al final estos partidos son para prepararse y disfrutarlos al máximo”, finalizó sobre el choque ante los albicelestes.