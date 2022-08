El DC United está afrontando un duro presente en la MLS (Major League Soccer). La reciente caída 1-0 ante Los Angeles FC no hizo más que agudizar la crisis que atraviesa el conjunto dirigido por Wayne Rooney, ya que se encuentra último en la Conferencia Este, a 9 puntos de la zona de playoffs, y parece difícil que reaccione a ocho fechas del cierre de la fase regular.

Meses atrás, el contexto era igual de complejo. Y Andy Najar, que venía teniendo un buen desempeño, padeció una lesión en el bíceps femoral que le impidió jugar la Liga de Nacional con Honduras. Dos técnicos después (Hernán Losada y Chad Ahston), el lateral se recuperó y Rooney le devolvió la titularidad en los útlimos tres partidos.

Estuvo en el empate 0-0 con New York Red Bulls, la derrota 1-0 contra New England Revolution y la susodicha caída ante LAFC, con gol de Kwadwo Opoku. Sin embargo, el ex DT del Derby Country destacó en rueda de prensa el rendimiento del lateral: "A lo largo de los últimos partidos lo hemos visto ponerse en forma y está mejorando en cada juego. Pienso que estuvo muy bien. Es un gran paso para él", aseguró.

"Manejamos muy bien el partido y creo que merecimos algo más en el cierre. Es una lástima, nos quedamos con diez hombres (Steve Birnbaum vio la roja al 60') y concedimos el gol, pero hay muchos puntos positivos", dijo Rooney. El próximo sábado, el DC United deberá hacerle frente al Philadelphia Union, que en la fecha 19 les asestó un duro 7-0.