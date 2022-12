El Club Deportivo Olimpia ha logrado clasificar a una nueva final de la Liga Nacional de Honduras. A pesar de la derrota por 3-1 frente a Marathon en Comayagua, el triunfo por el mismo marcador en el Yankel Rosenthal depositó a los melenudos en el doble duelo que decida al campeón.

La vuelta frente a los verdolagas contó con la particularidad de haber sido sin público en las gradas, así como en un escenario que no es propio de los albos, todo esto debido a una sanción impuesta a la institución por los incidentes que tomaron lugar la última oportunidad que se desarrolló un juego en el Olímpico.

Con relación a lo mencionado Pedro Troglio, entrenador de los merengues, señaló que no es de su agrado disputar compromisos sin público. "Por favor, saquen eso de jugar sin gente, es tristísimo. Culpen a los que se metan a la cancha, pero juguemos con gente que este producto se vende en el exterior".

En esa misma línea, reiteró: "No son los 20 mil que vienen al recinto, son 10 o 20 que no están identificados. No juguemos más sin gente". Además, indicó que le gustaría utilizar el Olímpico en la final: "Yo jugaría en cualquier lado, pero San Pedro Sula es un lugar donde siempre estamos cómodos así que vamos a ver si se puede jugar".

Motagua y Olimpia se enfrentarán el sábado 10 de diciembre en la final de ida, que se disputará en el Carlos Miranda de Comayagua. La vuelta, en tanto, será ocho días después, el 18 del corriente mes.