Los últimos días han sido risueños para el Club Deportivo Olimpia: eliminó al Municipal en la Liga Concacaf 2022, avanzando a los cuartos de final, y además marcha primero en la clasificación de la Liga Nacional. Sin embargo, Pedro Troglio sabe que sus dirigidos no pueden relajarse ya que este jueves 1 de septiembre, a las 7:00 p.m., disputarán el clásico hondureño con el Fútbol Club Motagua en el Estadio Nacional.

Al respecto, Troglio aseguró que los Albos llegan "bien, pero el que haga mejor las cosas se llevará el clásico. Hay una pequeña diferencia de dos puntos (Motagua ostenta 14 y Olimpia, 16), pero estamos invictos, los dos en cuartos de Concacaf, será muy duro". Y añadió: "Las emociones y las alegrías terminan cuando llega la derrota. Este es un partido muy importante, trataremos de hacerlo nuestro para hacerlos felices".

Sin embargo, Olimpia no dispondrá de todos sus efectivos, ya que tres de ellos están en recuperación: "Yan Maciel y Yustin Arboleda... 'Mango' tiene para 15 días más. Tengo variantes y buenos jugadores, el tema es que lo hagan con las mismas ganas, saben lo que nos jugamos’’, remarcó el argentino. Sánchez ya arrastraba molestias físicas desde el cruce con Real España, aunque su situación se reavivó en el duelo contra los Rojos.

Olimpia tiene nuevos uniformes y estrenará uno de ellos en el clásico nacional

"Todas me gustaron. Muy lindas, no cambian en nada. Siempre digo que lo que depende de todo es la historia, los colores son los mismos, eso de cambiar colores a veces no es bueno. Hay una con algo de azul, pero es un azul más claro (risas). Repito: no es la camiseta, es la historia. Me gustó la blanca, que es el color histórico y la que usarán para el calentamiento", comentó Pedro Troglio.

Esta nueva piel del conjunto Albo se estrenará ni más ni menos que en el superclásico, que contará con un detalle extra, pues se dará en la semana del 94º aniversario de Motagua: "Está en el respeto de todos desearles felicidades, un muy buen augurio en su cumpleaños. Acá los dos nos necesitamos. No existiría Olimpia sin Motagua, ni Motagua sin Olimpia. Es un clásico importante que le da un color espectacular a la ciudad y al país", dijo Troglio.