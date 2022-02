El primer gran triunfo de Pablo Lavallén al mando de Olimpia se dio contra Vida en condición de visitante. Los Albos mostraron un nivel altísimo en la primera parte y empiezan a ilusionar a todos los aficionados con la posibilidad de lograr quedarse con el Clausura 2022 del cual son líderes.

Luego de terminar el partido, el estratega argentino habló con la prensa e hizo referencia al calendario que le está tocando a su equipo. Sin ser muy efusivo, criticó que tengan que jugar 3 partidos en una semana y destacó que esto termina provocando que la mayoría de sus futbolistas no puedan estar en su mejor estado físico.

"Pensando que estamos jugando en una cancha mojada, haciendo un esfuerzo cuando nuestro rival del sábado tiene un día más de descanso y previniendo las cargas musculares, porque ningún futbolista puede jugar al 100% tres partidos por semana", declaró Pablo Lavallén ante la prensa.

Luego, el DT fue elogioso con el estado del campo de juego del Vida: "He conocido solamente tres (Estadio Morazán, Danlí y La Ceiba), me parece que esta es la mejor. Es grande y amplia. Olimpia tiene jugadores de buena técnica y en este tipo de escenarios se nos favorece jugar bastante. Seguramente encontraremos una cancha no tan buena donde tendremos que usar otro tipo de herramientas".

Para finalizar, resaltó que un buen césped saca lo mejor de Olimpia: "Lo positivos es que cuando jugamos en un campo bueno, hagamos lo que hizo el equipo hoy como triangular, intentar pasar, atacar de lado a lado, pases de rompimiento. Y en las canchas que no se pueda, usaremos otras recetas".