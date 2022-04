Olimpia vs. Lobos UPNFM chocarán en la fecha 17 del Clausura 2022 de Honduras. Conocé día, horario y canal de TV para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO.

Olimpia vs. Lobos UPNFM: cuándo, a qué hora y por qué canal ver el juego por la fecha 17 del Clausura 2022 de la Liga Nacional de Honduras

Olimpia recibirá a Lobos UPNFM en el marco de la 17ª jornada del Clausura 2022 de la Liga Nacional de Honduras. Los albos, escoltas de Real España con 32 unidades, deben ganar si quieren tener la chance de arrancar la liguilla en semifinales. Mientras que la "U", última y sin posibilidades de clasificar, buscará ponerle fin a su extensa mala racha.

Olimpia vs. Lobos UPNFM: fecha, horario, estadio y canal de TV para ver el juego

El compromiso tendrá lugar el domingo 24 de abril, a partir de las 17:00 horas de Honduras, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa y se podrá ver EN VIVO por Tigo Sports . Los árbitros serán Saíd Martínez (juez central), Walter López (asistente 1), Alberto Meza (asistente 2) y Alex Morazán (cuarto árbitro).

Olimpia vs. Lobos UPNFM: cómo llegan los locales

Los dirigidos por Pablo Lavallén deben ganar para asegurar su pase a semifinales en la liguilla y erigirse como líderes de las vueltas si repiten en la última fecha. La buena noticia para el león es que pocas veces sufrió reveses ante la UPN en Tegucigalpa: allí ganó 11 enfrentamientos de 15. Anteriormente, Olimpia igualó 0-0 con Platense y venció 1-0 a Real Sociedad.

Olimpia vs. Lobos UPNFM: cómo llegan los visitantes

El presente no le sonríe tanto a Raúl Cáceres y sus pupilos: no pueden ganar hace ya seis encuentros, quedando afuera de la fase final. "La primera misión es salir del último lugar. No merecemos estar acá. Pero hoy nos toca hacerle frente", aseguró el estratega. La "U" viene de caer 0-2 contra Real España y 2-4 ante Vida.

Olimpia vs. Lobos UPNFM: último partido entre ambos

La última vez que Olimpia y Lobos UPNFM se vieron las caras fue el 26 de febrero, en la octava fecha del presente Clausura. Dicho cotejo lo ganó Olimpia por 3-0, con goles de Edwin Rodríguez (31'), Axel Gómez (45+4', GEC) y Christian Altamirano (86').