Héctor Vargas, actual técnico del Real España y donde está haciendo un buen trabajo, fue cuestionado sobres sus opciones de hacerse cargo de la Selección de Honduras, donde el argentino fue claro que muchas veces hay que “ser hipócrita para tener un premio”, algo que no le seduce, además al ser comparado con Pedro Troglio no dudó en mandarle un dardo.

“Yo digo que si ponemos a Pedro (Troglio) a dirigir al Victoria cuando está descendido, no sé qué haría. A mí en Olimpia me pusieron a formar jugadores y fui campeón. Después te dan un súper equipo y te hacen todo más fácil, es como el PSG; el campeonato local lo ganan caminando. Ahora, cuando el nivel es diferente, allí se desnuda la capacidad del entrenador, pero cuando tienes lo mínimo y rindes a lo máximo, vale la capacidad del entrenador. Así que, analizar quién es el ideal ya depende de la comisión de selecciones.”, dijo Vargas.

“Siempre digo lo mismo....si te dan un equipo como ahora (San Lorenzo), que estaba casi en los últimos puestos, no fue fácil, se tuvo que ir en pocos partidos. Ahora, si te dan un equipo como River o Boca, las posibilidades que a vos te vaya bien, es mucho mejor”, habló sobre Troglio en su truncado regreso al futbol de Argentina.

Sobre las opciones que hay de entrenar a Honduras comentó: “A veces ser hipócrita tiene su premio. A mí me cuesta, a este costo me cuesta... a mí no me gusta ser hipócrita y yo le digo lo que pienso, a mucha gente no le cae bien. Inclusive defender a un club o comprometerte con colores, hasta el extremo de quedar mal yo, lo he hecho. No me arrepiento de nada porque es mi manera de ser y lo voy a aceptar siempre, pero el costo de ser hipócrita para tener un premio, a mí no me seduce”

“No puedo pensar en nada hipotético porque tengo un contrato y tengo que trabajar para el club, lo demás tiene que quedar a criterio de la gente que toma decisiones. Teniendo contrato firmado no decido sobre mi futuro, al margen que cualquier entrenador le gustaría ser partícipe, pero queda a criterio de los que mandan. Yo en ese caso paso a segundo plano porque he firmado y hay un compromiso con el club”, finalizó.