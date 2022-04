Finalizó la 16ª fecha del Torneo Clausura 2022 de la Liga Nacional de Honduras, dejando tras de sí un pleno de victorias y 17 goles (cifra superior a la de la jornada anterior). En FCA, con el fin de indagar en lo ocurrido este miércoles, repasaremos cada juego y el impacto que tuvieron sus resultados en la tabla de posiciones.

Miércoles 20 de abril

Vida 4-2 Lobos UPNFM: ¡Partidazo en el Ceibeño! En medio de cortocircuitos entre la dirigencia con ciertos futbolistas que fueron apartados —Meléndez, Peña, Aguilar y Sánchez—, los cocoteros le pusieron fin a su mala racha. Comenzaron ganando vía Marvin Bernárdez (8'), pero César Guillén (43) y Rembrandt Flores (45') mandaron a la UPN con ventaja al descanso. El complemento se tiñó de rojo debido a las dianas de Antony García (54'), Juan Contreras (59') y Rafael Agámez (86').

Motagua 3-2 Honduras Progreso: tercer triunfo al hilo del ciclón, que no stuvo exhento de momentos de zozobra —sobre todo en el final—. Jesse Moncada (30'), Water Martínez (65') y Oscar García (76') anotaron para los de la "Tota" Medina. Sin embargo, los arroceros reaccionaron y, con goles de Geovany Martínez (81') y Javier Martínez (86'), por poco no terminaron amargándole la noche a Motagua.

Platense 1-0 Marathón: los pupilos de Ramón Maradiaga no bajan las brazos y lograron sacar tres puntos de oro en su lucha por el no descenso. De este modo, gracias al golazo de Jorge Cardona (34') desde media distancia, el cuadro escualo quedó a 5 unidades de Real Sociedad en la tabla acumulada. Pese a que no le alcanzó, el monstruo verde dio pelea. Y cayó por segunda vez desde la llegada de "Monolo" Keosseián.

Real España 3-1 Victoria: la máquina y Héctor Vargas hicieron historia en la Liga Nacional al superar el récord de once triunfos consecutivos que ostentaba Olimpia. Además, con el plus de haberlo logrado ante una siempre difícil jaiba que Alexy Vega (35') había puesto en ventaja. Esto hasta que se apersonaron Getsel Montes (47'), Jhow Benavídez (58') y Júnior Lacayo (71') para sentenciar el encuentro y mantener su ajustado liderato.

Real Sociedad 0-1 Olimpia: sin mucho esfuerzo pero con solvencia, el león se hizo con los tres puntos en feudeo ajeno y, con un partido menos, quedó escolta del Clausura. Esta derrota que al equipo aceitero le despierta intranquilidad debido a que Platense le está pisando los talones en la acumulada. Edwin Rodiguez (39') se erigió como el héroe con un ajustado remate desde las afueras del área.

