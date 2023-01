Este viernes, se dio a conocer el deseo de Edwin Rodríguez de marcharse del Aris Salónica. Los rumores indican que el volante quiere volver al Club Deportivo Olimpia debido al poco rodaje que tiene, por lo que arribaría al país el lunes 16 de enero. Sin embargo, desde la parte alta de la directiva Merengue le bajaron un tajante mensaje al seleccionado de Honduras.

Osman Madrid, vicepresidente de la institución, le aconsejó a Rodríguez mantenerse en el conjunto Aurinegro: "Edwin no ha tenido mucha oportunidad allá, pero tiene contrato hasta mayo, cualquier cosa se está tratando que tenga la oportunidad, para eso debe hacer el esfuerzo de prepararse bien y mostrarse bien con su calidad", le dijo a Diario Diez.

"No es fácil adaptarse cuando uno sale a un fútbol tan competitivo como el Europeo. Le está costando un poco, pero no podemos dudar de la capacidad que tiene, esperamos que pueda seguir y terminar su contrato", insistió Madrid. El volante fue titular en dos cotejos: el empate 2-2 con Maccabi Haifa (amistoso) y el triunfo 2-1 sobre Levadiakos (Copa de Grecia).

Recordemos que Rodríguez llegó al Aris el 14 de noviembre de 2022 por el plazo de un año. Se estima que el club helénico pagó un millón de euros. Y en caso de querer comprarlo, debería desemblosar un millón más. Todo parece indicar que el "Mago" deberá atenerse al convenio, pues desde Olimpia le cerraron las puertas.

Cuando el citado medio le preguntó a Osman Madrid por su posible retorno al país, el directivo fue claro: "No, no, no, tiene contrato vigente. Alguien salió con esa información que Edwin había solicitado volver. No sé si lo visitó alguien, pero parece que fue un familiar al que le dijo que podía volver, pero él debe cumplir su contrato", sentenció.