El Clausura 2022 de la Liga Nacional de Honduras está llegando a su clímax. Solo resta una jornada para que la etapa regular del certamen concluya, dando lugar a la Fase Final. En ella, seis equipos se medirán a eliminación directa para decidir al campeón del torneo, que podría marcar la quinta estrella consecutiva del Olimpia o bien cortar su racha.

Debido a los pocos encuentros que restan, los dirigentes de la primera división ya comienzan a esbozar lo que será el Apertura 2022. Wilfredo Guzmán, presidente de la categoría, comentó en diálogo con la prensa catracha que una de las novedades podría ser la ampliación de la élite hondureña a 12 clubes.

"Se habló el tema de que participen 12 equipos en la Liga Betcris la próxima temporada. No es oficial, se tocó para llevarlo en agenda en la siguiente asamblea", manifestó al respecto el jerarca. ¿Esto podría derivar en la permanencia del Platense? Los estatutos no lo permitirían, aunque no está descartado.

"Sabemos que el equipo que desciende debe de esperar un año para participar nuevamente en primera. Veremos si se puede invitar a Platense y a otro equipo de segunda división, o dos de ascenso", señaló sobre ello. "La asamblea es la máxima autoridad de la liga y ahí se puede resolver si Platense puede jugar como equipo invitado", añadió.

La Liga de Ascenso está ya en la instancia de cuartos de final, con ocho entidades que pelean por el ascenso a la Liga Nacional. ¿Serán finalmente tres los que obtengan ese mérito? ¿Dos junto con Platense? ¿O será finalmente uno el que acceda a eso?