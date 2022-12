Una de las grandes sorpresas que dejó el mercado de transferencias en Honduras fue, sin duda, la llegada de Kevin López al actual campeón de la Liga Nacional, el Olimpia. No conformes con una plantilla ganadora en Liga Concacaf y en el campeonato local, el onceno de Pedro Troglio confirmó uno de los fichajes que más polémica ha generado antes del inicio del 2023.

Cabe destacar que, en su momento, López ya había defendido los colores de Motagua, rival acérrimo del nuevo equipo del extremo derecho. Incluso, se reportaba que el volante podría volver a la institución azul, pero al final se decidió por cruzar la vereda, elección que ofendió a más de un aficionado del Ciclón Azul.

Por ello, en medio de la controversia que se ha creado por la contratación, el jugador envió un mensaje contundente en un "en vivo" de Instagram, luego de que un usuario le "ofreciera dinero" en referencia a que era lo único que le importaba a López. "Hermano, la cosa no se trata de eso tampoco, a veces hay otro factor que lastimosamente el aficionado no entiende, no todo es dinero. Lo más importante son otras cosas que no se entienden y solo el jugador sabe como son. No todo es dinero", expresó.

Según indica Diario Diez, el futbolista rechazó una oferta de Motagua que lo iba a colocar como el jugador mejor pagado de la plantilla. Sin embargo, Olimpia superó la cifra y logró concretar una incorporación que tenía en mente desde antes y con la salida de Michael Chirinos, se abrió una puerta para que llegara a la institución Merengue.

Al igual, el propio Kevin López, indicó en una entrevista hacia el mismo medio, la razón por la cual eligió a Olimpia por encima de su excasa. "Lo que inclinó la balanza es que Olimpia siempre estuvo pendiente de mí. Cuando tuve el altercado con mi compañero de equipo, se dio el primer acercamiento y me informaron que las puertas estaban abiertas, desde allí se mantuvo en comunicación, además del deseo de jugar para Pedro Troglio", dijo.

"Motagua hizo lo suyo, pero nada fuera de lo normal, inclusive, los medios mienten en relazión con que me ofrecieron ser el mejor pagado, mi decisión no gira alrededor del dinero, busco retos deportivos", agregó.