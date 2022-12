El mercado de fichajes de Honduras tuvo un gran golpe cuando dio a conocer que Olimpia llegó a un acuerdo para hacerse de los servicios deKevin López, quien a pesar de tener todo arreglado para ir a Motagua, cambió de planes y ahora defender los colores de los albos a partir del Torneo Clausura 2023 de la Liga Nacional.

“Sí, le iba al Olimpia, quería jugar como lo hacía el Olimpia a estadio lleno. Siempre soñé con que la gente me aplaudiera y gritara mi nombre. Con Fabio de Souza. Le dije que independientemente del resultado quería tener su camisa porque lo considero un profesional. Me parece muy buena persona y me mandó su camisa al camerino”, dijo en una ocasión López.

Además, también dio a conocer detalles de su infancia: “Vengo de una familia humilde de un barrio de donde es muy difícil que te saquen para ser futbolista. Al principio me quitaba los tacos, no los aguantaba porque jugaba descalzo y ahora en el pueblo se burlan de mí porque ya no aguanto andar descalzo”.

“De niño jugaba en torneos infantiles y colegiales, pero nunca hice ligas inferiores con nadie sólo en el barrio jugaba. En mi colegio Manantial de Valores de Choloma quedé Subcampeón goleador, el campeón fue ‘Chicharito’ (Steven Ramos) del Real España”, agregó el centrocampista.

“Yo jugaba en las calles con mis amigos me formé en los campos bananeros, soy de Mezapa, El Progreso. Recuerdo que después de ver un partido me iba para el campo a imitar las jugadas que veía en la tele. Soñaba en jugar en Liga Nacional a estadio lleno”, finalizó.